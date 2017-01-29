«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» в матче НБА, Карри набрал 43 очка
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в субботу в Окленде, завершилась со счетом 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 43 очка набрал Стефен Карри. У проигравших 20 баллами отметился Блэйк Гриффин.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Шарлотт» — «Сакраменто» — 106:109,
«Майами» — «Детройт» — 116:103,
«Милуоки» — «Бостон» — 108:112 (после овертайма),
«Миннесота» — «Бруклин» — 129:109,
«Финикс» — «Денвер» — 112:123,
«Юта» — «Мемфис» — 95:102.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter