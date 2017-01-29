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29 января 2017, 8:35 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» в матче НБА, Карри набрал 43 очка

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в субботу в Окленде, завершилась со счетом 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24) в пользу «Уорриорз». В составе победителей 43 очка набрал Стефен Карри. У проигравших 20 баллами отметился Блэйк Гриффин.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 106:109,

«Майами» — «Детройт» — 116:103,

«Милуоки» — «Бостон» — 108:112 (после овертайма),

«Миннесота» — «Бруклин» — 129:109,

«Финикс» — «Денвер» — 112:123,

«Юта» — «Мемфис» — 95:102.
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