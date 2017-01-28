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28 января 2017, 14:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Керр: Четыре игрока «Голден Стэйт» одновременно выйдут на паркет в Матче звёзд

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, который будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд, заявил, что планирует одновременно задействовать в игре Стивена Карри, Кевина Дюранта, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона.

«Я хочу одновременно выпустить на площадку всех четверых. Они точно сыграют вчетвером. Я могу гарантировать, что в какой-то момент игры это точно случится. Это будет классно», — приводит слова 51-летнего специалиста ESPN.

Напомним, что в этом году Матч звёзд состоится в Нью-Орлеане.
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