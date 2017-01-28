Керр: Четыре игрока «Голден Стэйт» одновременно выйдут на паркет в Матче звёзд
Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, который будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд, заявил, что планирует одновременно задействовать в игре Стивена Карри, Кевина Дюранта, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона.
«Я хочу одновременно выпустить на площадку всех четверых. Они точно сыграют вчетвером. Я могу гарантировать, что в
Напомним, что в этом году Матч звёзд состоится в
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