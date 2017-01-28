Керр: Четыре игрока «Голден Стэйт» одновременно выйдут на паркет в Матче звёзд

«Я хочу одновременно выпустить на площадку всех четверых. Они точно сыграют вчетвером. Я могу гарантировать, что в какой-то момент игры это точно случится. Это будет классно», — приводит слова 51-летнего специалиста ESPN.



Напомним, что в этом году Матч звёзд состоится в Нью-Орлеане.