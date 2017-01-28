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28 января 2017, 11:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Харден стал первым игроком, оформившим два трипл-дабла за сезон с 50 очками

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить два трипл-дабла за сезон, набрав 50 и более очков.

В минувшем поединке с «Филадельфией Сиксерс» (123:118) защитник набрал 51 очко, собрал 13 подборов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что 1 января в матче против «Нью-Йорк Никс» (129:122) Харден оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 53 очков, 17 результативных передач и 16 подборов.
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