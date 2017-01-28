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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28582364/
28 января 2017, 10:00 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» и «Клипперс» ищут третью команду для обмена Кармело Энтони

Представители «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс» продолжают обсуждать обмен с участием форварда Кармело Энтони.

Как пишет ESPN, стороны не могут найти вариант сделки, который устраивал бы обе команды. Для решения этой проблемы «Никс» и «Клипперс» хотят задействовать третью команду.

Напомним, что «Нью-Йорк» готов расстаться с Энтони, не требуя другую звезду взамен. Таким образом, Крис Пол, Блэйк Гриффин и Деандре Джордан, скорее всего, не покинут калифорнийскую команду в случае положительного исхода переговоров.
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