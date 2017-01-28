«Нью-Йорк» и «Клипперс» ищут третью команду для обмена Кармело Энтони

Как пишет ESPN, стороны не могут найти вариант сделки, который устраивал бы обе команды. Для решения этой проблемы «Никс» и «Клипперс» хотят задействовать третью команду.



Напомним, что «Нью-Йорк» готов расстаться с Энтони, не требуя другую звезду взамен. Таким образом, Крис Пол, Блэйк Гриффин и Деандре Джордан, скорее всего, не покинут калифорнийскую команду в случае положительного исхода переговоров.