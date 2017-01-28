Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. Ещё 23 очка в активе Аллена Краббе, 18 — у Си Джея Макколума. В составе «Мемфиса» стоит отметить Марка Газоля, набравшего 32 очка, а также двух игроков, оформивших дабл-даблы: Зака Рэндольфа (17 очков, 13 подборов) и Майка Конли (17 очков, 10 передач).