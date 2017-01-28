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28 января 2017, 7:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Вашингтон» разгромил «Атланту» — «+26»

«Вашингтон Уизардс» разгромил «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 112:86 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей стал Отто Портер, набравший 21 очко и сделавший 11 подборов. Ещё 19 очков в активе Джона Уолла. В составе проигравших следует отметить Кента Бэйзмора (15 очков) и Дуайта Ховарда (12 очков, 13 подборов).

Эта победа стала для «Вашингтона» седьмой в последних восьми матчах.
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