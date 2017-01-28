«Индиана» отыгралась с «-16» и дожала «Сакраменто» в ОТ, Джордж набрал 33 очка
«Индиана Пэйсерс» победил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе закончилась в овертайме со счётом 115:111 в пользу хозяев. По ходу третьей четверти «Кингз» вели с разницей в 16 очков, однако не смогли удержать победу.
Самым результативным в составе победителей стал Пол Джордж, на счету которого 33 очка. Ещё 18 набрал Си Джей Майлз. У проигравших стоит отметить Демаркуса Казинса, оформившего
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