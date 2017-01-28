К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась со счётом 124:116 в пользу хозяев. По итогам трёх четвертей преимущество «Кавальерс» составляло 21 очко, однако «Нетс» удалось навязать борьбу в концовке.



Самым результативным у победителей стал Леброн Джеймс — на его счету 31 очко и 11 передач. Кайри Ирвинг набрал 28 очков. У проигравших 18 очков на счету Шона Килпатрика, 17 — у Бояна Богдановича.



Это поражение стало для «Бруклина» 4-м подряд и 15-м в последних 16 матчах.