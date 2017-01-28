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28 января 2017, 7:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» обыграл «Бруклин», Джеймс набрал 31 очко, Ирвинг — 28

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин Нетс».

Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span> обыграл <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span>. Увеличить
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Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась со счётом 124:116 в пользу хозяев. По итогам трёх четвертей преимущество «Кавальерс» составляло 21 очко, однако «Нетс» удалось навязать борьбу в концовке.

Самым результативным у победителей стал Леброн Джеймс — на его счету 31 очко и 11 передач. Кайри Ирвинг набрал 28 очков. У проигравших 18 очков на счету Шона Килпатрика, 17 — у Бояна Богдановича.

Это поражение стало для «Бруклина» 4-м подряд и 15-м в последних 16 матчах.
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