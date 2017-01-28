«Бостон» разгромил «Орландо» с разницей в 30 очков
«Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» в рамках регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 128:98 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 40 очков.
Самым результативным у «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 21 очко. Ещё 20 на счету Джейлена Брауна. За «Орландо» по 14 очков набрали Никола Вучевич и Дамьян Рудеж.
Это поражение стало для «Орландо» шестым в последних семи матчах.
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