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28 января 2017, 7:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» разгромил «Орландо» с разницей в 30 очков

«Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 128:98 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 40 очков.

Самым результативным у «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 21 очко. Ещё 20 на счету Джейлена Брауна. За «Орландо» по 14 очков набрали Никола Вучевич и Дамьян Рудеж.

Это поражение стало для «Орландо» шестым в последних семи матчах.
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