«Бостон» разгромил «Орландо» с разницей в 30 очков

Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 128:98 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Селтикс» достигало 40 очков.



Самым результативным у «Бостона» стал Айзея Томас, набравший 21 очко. Ещё 20 на счету Джейлена Брауна. За «Орландо» по 14 очков набрали Никола Вучевич и Дамьян Рудеж.



Это поражение стало для «Орландо» шестым в последних семи матчах.