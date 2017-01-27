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27 января 2017, 17:43 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ларри Браун желает поработать тренером в Евролиге

Знаменитый экс-наставник НБА Ларри Браун заявил, что не прочь попробовать свои силы на тренерском поприще в Евролиге.

«Я хотел бы поработать тренером в Евролиге. Это лучшая лига после НБА. Я контактировал с “Маккаби” из Тель-Авива, но они уже сменили тренера, так что это не кажется идеальным вариантом для меня, несмотря на то что я еврей», — цитирует Брауна La Gazzetta dello Sport.

76-летний Браун приводил к чемпионскому титулу в НБА «Детройт Пистонс» в сезоне-2003/04, выводил «Филадельфия Сиксерс» в финал сезона-2000/01 и выигрывал чемпионат NCAA с университетом Канзаса в 1988 году. Минувшим летом он отказался от предложения итальянского «Канту».
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