Ларри Браун желает поработать тренером в Евролиге
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экс-наставник НБА Ларри Браун заявил, что не прочь попробовать свои силы на тренерском поприще в Евролиге.
«Я хотел бы поработать тренером в Евролиге. Это лучшая лига после НБА. Я контактировал с “Маккаби” из
76-летний Браун приводил к чемпионскому титулу в НБА «Детройт Пистонс» в сезоне-2003/04, выводил «Филадельфия Сиксерс» в финал сезона-2000/01 и выигрывал чемпионат NCAA с университетом Канзаса в 1988 году. Минувшим летом он отказался от предложения итальянского «Канту».
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