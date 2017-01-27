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27 января 2017, 15:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» — девятый в истории НБА, делегировавший 4 игроков на Матч звёзд

Выбранные в стартовую пятёрку сборной Западной конференции Стивен Карри и Кевин Дюрант, а также включенные в список запасных Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин представят «Голден Стэйт Уорриорз» на Матче звёзд НБА нынешнего сезона. Таким образом, «Голден Стэйт» стал девятой командой в истории лиги, делегировавшей на звёздный поединок сразу четырёх баскетболистов.

Ранее это удавалось «Лос-Анджелес Лейкерс» (в 1962 и 1998 годах), «Бостон Селтикс» (1962, 1975 и 2011), «Филадельфии Сиксерс» (1983), «Детройт Пистонс» (2006) и «Атланте Хоукс» (2015).
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