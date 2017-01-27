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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28572882/
27 января 2017, 12:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс и владелец «Кливленда» разошлись во взглядах на комплектование состава

Отношения между форвардом «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом и владельцем организации Дэном Гилбертом ухудшились из-за разногласий по поводу комплектования состава, сообщает ESPN. Ситуацию дополнительно осложнил ряд поражений команды в последнее время.

Перед возвращением Джеймса в «Кливленд» в 2014 году Гилберт обещал ему не экономить на расходах по усилению состава, невзирая на превышение порога налога на роскошь. Однако форвард разочарован тем, что после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне владелец стал тратить на эти цели меньше средств.
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