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27 января 2017, 9:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» проиграли «Юте» несмотря на 9 очков и 9 подборов Мозгова

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Юты Джаз» со счётом 88:96 в матче регулярного чемпионата НБА.

Для хозяев это был трудный матч. Гости несколько раз вырывались вперёд, но «Лейкерс» удавалось сократить отставание, а в третьей четверти команда Мозгова продолжительное время лидировала, но не сумела сдержать атаки «Джаз» и снова отпустила «Юту» в отрыв, что до финальной сирены так и не удалось исправить. Тимофей записал себе в актив 9 очков, 9 подборов и 1 передачу.
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