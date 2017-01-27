«Лейкерс» проиграли «Юте» несмотря на 9 очков и 9 подборов Мозгова

Для хозяев это был трудный матч. Гости несколько раз вырывались вперёд, но «Лейкерс» удавалось сократить отставание, а в третьей четверти команда Мозгова продолжительное время лидировала, но не сумела сдержать атаки «Джаз» и снова отпустила «Юту» в отрыв, что до финальной сирены так и не удалось исправить. Тимофей записал себе в актив 9 очков, 9 подборов и 1 передачу.