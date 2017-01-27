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27 января 2017, 8:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

45 очков Уэстбрука помогли «Оклахоме-Сити» обыграть «Даллас»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке нанёс поражение «Даллас Маверикс» со счётом 109:98 в матче регулярного чемпионата НБА.

Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> на своей площадке нанёс поражение Даллас <span class=error>Маверикс</span> со счётом 109:98 в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Решающей стала третья четверть, в которой хозяева разгромили гостей с разницей «+16», что и позволило им добиться положительного результата. В составе победителей блистал Расселл Уэстбрук, набравший 45 очков, а также совершивший 8 подборов и 3 передачи. У «Далласа» самым результативным стал Харрисон Барнс, который записал себе в актив 31 очков, а также прибавил к нему подбора и 2 передачи.
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