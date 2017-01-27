«Индиана» нанесла поражение «Миннесоте», Джордж набрал 32 очка

Победу гости добыли в основном благодаря преимуществу «+6», добытому за первую половину встречи, а также отличной игре Пола Джорджа, который набрал 32 очка, а также совершил 4 подбора и 5 передач. Лучшим в составе «Миннесоты» стал Карл Таунс, записавший на свой счёт дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов, к которому прибавил ещё и 4 передачи.