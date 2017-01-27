«Индиана» нанесла поражение «Миннесоте», Джордж набрал 32 очка
«Индиана Пэйсерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 109:103 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.
Победу гости добыли в основном благодаря преимуществу «+6», добытому за первую половину встречи, а также отличной игре Пола Джорджа, который набрал 32 очка, а также совершил 4 подбора и 5 передач. Лучшим в составе «Миннесоты» стал Карл Таунс, записавший на свой счёт
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter