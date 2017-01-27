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27 января 2017, 8:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» нанесла поражение «Миннесоте», Джордж набрал 32 очка

«Индиана Пэйсерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 109:103 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

Победу гости добыли в основном благодаря преимуществу «+6», добытому за первую половину встречи, а также отличной игре Пола Джорджа, который набрал 32 очка, а также совершил 4 подбора и 5 передач. Лучшим в составе «Миннесоты» стал Карл Таунс, записавший на свой счёт дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов, к которому прибавил ещё и 4 передачи.
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