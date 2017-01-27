«Голден Стэйт» получил наибольшее представительство на Матче звезд НБА

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В стартовой пятерке команды Западной конференции выйдут лидеры «Голден Стэйт» Кевин Дюрант и Стефен Карри, их одноклубники Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин начнут матч на скамейке запасных. Действующий чемпион НБА «Кливленд» представлен тремя баскетболистами. Стартовые пятерки команд были объявлены неделю назад. В стартовый состав команды Запада не попал один из лидеров текущего сезона Рассел Уэстбрук («Оклахома»), который в среднем набирает 30,8 очка за матч, а также делает 10,7 подбора и отдает 10,3 передачи.

В стартовый состав команды Западной конференции вошли Кевин Дюрант («Голден Стэйт», 8-й Матч звезд в карьере), Джеймс Харден («Хьюстон», 5), Стефен Карри («Голден Стэйт», 4), Кауай Леонард («Сан-Антонио», 2) и Энтони Дэвис («Нью- Орлеан», 4). На скамейке запасных останутся Рассел Уэстбрук («Оклахома», 6), Клэй Томпсон («Голден Стэйт», 3), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт», 2), Демаркус Казинс («Сакраменто Кингз», 3), Марк Газоль («Мемфис», 3), Деандре Джордан («Лос-Анджелес Клипперс», 1), Гордон Хэйворт («Юта», 1).

Команду Восточной конференции представят Леброн Джеймс («Кливленд», 13-й Матч звезд в карьере), Кайри Ирвинг («Кливленд», 3), Демар Дерозан («Торонто», 3), Джимми Батлер («Чикаго», 3) и Яннис Адетокунбо («Милуоки», 1). В качестве запасных игру начнут Айзея Томас («Бостон», 2), Джон Уолл («Вашингтон», 4), Кевин Лав («Кливленд», 4), Кайл Лоури («Торонто», 3), Пол Джордж («Индиана», 4), Кемба Уокер («Шарлотт», 1) и Пол Миллсэп («Атланта», 4).

Стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января, а также голосования игроков и журналистов. Матч между командами Западной и Восточной конференций состоится 19 февраля в Новом Орлеане.