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27 января 2017, 0:01 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Винсу Картеру — 40! НБА выбрала лучшие данки легенды

Форварду «Мемфиса» Винсу Картеру сегодня исполнилось 40 лет.

Форварду Мемфиса <span class=error>Винсу</span> Картеру сегодня исполнилось 40 лет. Увеличить
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За свою карьеру ветеран также поиграл за «Торонто», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо», «Финикс» и «Даллас». Он восемь раз участвовал в Матчах звезд НБА, был признан лучшим новичком лиги в 1999 году, а в 2000-м выиграл один из лучших в истории конкурсов по броскам сверху. Также на его счету золото Олимпиады-2000 в Сиднее в составе сборной США.

Картер пока не думает о завершении карьеры. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 8,2 очка и делая 3,3 подбора. А во вчерашней игре с «Торонто» (101:99) суперветеран отметился эффектнейшим попаданием с разворотом на 360 градусов.

К юбилею Картера лига подготовила несколько подборок данков в исполнении «Air Canada».
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