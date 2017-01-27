Винсу Картеру — 40! НБА выбрала лучшие данки легенды
Форварду «Мемфиса» Винсу Картеру сегодня исполнилось 40 лет.
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За свою карьеру ветеран также поиграл за «Торонто», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо», «Финикс» и «Даллас». Он восемь раз участвовал в Матчах звезд НБА, был признан лучшим новичком лиги в 1999 году, а в 2000-м выиграл один из лучших в истории конкурсов по броскам сверху. Также на его счету золото Олимпиады-2000 в Сиднее в составе сборной США.
Картер пока не думает о завершении карьеры. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 8,2 очка и делая 3,3 подбора. А во вчерашней игре с «Торонто» (101:99) суперветеран отметился эффектнейшим попаданием с разворотом на 360 градусов.
К юбилею Картера лига подготовила несколько подборок данков в исполнении «Air Canada».
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