Клуб НБА «Нью-Йорк» ведет переговоры по поводу обмена Кармело Энтони

По информации источника, президент «Никс» Фил Джексон рассчитывает расстаться с 32-летним баскетболистом с многомиллионным контрактом до дедлайна, который наступит 23 февраля, и начать строить команду вокруг латвийского форварда Кристапса Порзингиса. Согласно действующему контракту, Энтони должен получить 24,6 миллиона долларов за нынешний сезон, а также 54 миллиона за два последующих.

Энтони был выбран «Денвер Наггетс» под общим третьим номером на драфте-2003, а в февраля 2011 года был обменян в «Никс». В нынешнем сезоне баскетболист провел 46 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 22,7 очка, а также делая по 6,1 подбора и 3,1 передачи.

«Нью-Йорк» после 47 игр с 20 победами занимает 11-е место в Восточной конференции.