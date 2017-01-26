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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28567746/
26 января 2017, 23:14 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Клуб НБА «Нью-Йорк» ведет переговоры по поводу обмена Кармело Энтони

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Руководство «Нью-Йорк Никс» готово расстаться с одним из своих лидеров форвардом Кармело Энтони и уже начало переговоры с «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс» и действующим чемпионом НБА «Кливленд Кавальерс», сообщает Yahoo Sports со ссылкой на источник в лиге.

По информации источника, президент «Никс» Фил Джексон рассчитывает расстаться с 32-летним баскетболистом с многомиллионным контрактом до дедлайна, который наступит 23 февраля, и начать строить команду вокруг латвийского форварда Кристапса Порзингиса. Согласно действующему контракту, Энтони должен получить 24,6 миллиона долларов за нынешний сезон, а также 54 миллиона за два последующих.

Энтони был выбран «Денвер Наггетс» под общим третьим номером на драфте-2003, а в февраля 2011 года был обменян в «Никс». В нынешнем сезоне баскетболист провел 46 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 22,7 очка, а также делая по 6,1 подбора и 3,1 передачи.

«Нью-Йорк» после 47 игр с 20 победами занимает 11-е место в Восточной конференции.
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