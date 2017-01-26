«Лейкерс» с Мозговым проиграли «Портленду»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 105:98 в пользу хозяев.
Самыми результативными в составе победителей стали Си Джей Макколум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 24 очка. Мэйсон Пламли оформил
Это поражение стало для «Лейкерс» седьмым в последних восьми матчах.
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