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26 января 2017, 9:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лейкерс» с Мозговым проиграли «Портленду»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 105:98 в пользу хозяев.

Самыми результативными в составе победителей стали Си Джей Макколум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 24 очка. Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл — 19 очков, 13 подборов. У проигравших 22 очка на счету Джордана Кларксона, 15 — у Ника Янга. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 13 минут, не набрал ни одного очка, сделал 5 подборов, 1 передачу, поставил 1 блок-шот и совершил 1 потерю.

Это поражение стало для «Лейкерс» седьмым в последних восьми матчах.
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