«Лейкерс» с Мозговым проиграли «Портленду»

Встреча состоялась в «Мода-центре» в Портленде и завершилась со счётом 105:98 в пользу хозяев.



Самыми результативными в составе победителей стали Си Джей Макколум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 24 очка. Мэйсон Пламли оформил дабл-дабл — 19 очков, 13 подборов. У проигравших 22 очка на счету Джордана Кларксона, 15 — у Ника Янга. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 13 минут, не набрал ни одного очка, сделал 5 подборов, 1 передачу, поставил 1 блок-шот и совершил 1 потерю.



Это поражение стало для «Лейкерс» седьмым в последних восьми матчах.