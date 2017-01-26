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26 января 2017, 9:00 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Торонто» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Мемфису», Газоль набрал 42 очка

«Мемфис Гриззлиз» вырвал победу у «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 101:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марк Газоль, на счету которого 42 очка. Зак Рэндольф набрал 16 очков, Тони Аллен оформил дабл-дабл — 15 очков, 11 подборов. У проигравших 29 очков набрал Кайл Лоури, ещё 21 — Норман Пауэлл.

Это поражение стало для «Торонто» пятым подряд.
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