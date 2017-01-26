«Торонто» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Мемфису», Газоль набрал 42 очка

Встреча прошла на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 101:99 в пользу хозяев.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Марк Газоль, на счету которого 42 очка. Зак Рэндольф набрал 16 очков, Тони Аллен оформил дабл-дабл — 15 очков, 11 подборов. У проигравших 29 очков набрал Кайл Лоури, ещё 21 — Норман Пауэлл.



Это поражение стало для «Торонто» пятым подряд.