«Торонто» потерпел 5-е поражение кряду, уступив «Мемфису», Газоль набрал 42 очка
«Мемфис Гриззлиз» вырвал победу у «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча прошла на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 101:99 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Марк Газоль, на счету которого 42 очка. Зак Рэндольф набрал 16 очков, Тони Аллен оформил
Это поражение стало для «Торонто» пятым подряд.
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