«Филадельфия» победила «Милуоки», «Даллас» оказался сильнее «Нью-Йорка»

Встреча завершилась со счётом 114:109 в пользу команды Бретта Брауна. Самым результативным у победителей стал Джеральд Хендерсон, набравший 20 очков. Ещё по 17 очков в свой актив записали Дарио Шарич и Эрсан Ильясова. За «Милуоки» 28 очков набрал Грег Монро. «Милуоки» проиграл шестой матч из последних семи.



В ещё одном матче «Даллас Маверикс» обыграл «Нью-Йорк Никс» — 103:95. У победителей отметим Харрисона Барнса (23 очка), Сета Карри (20) и Дирка Новицки (19). За проигравших 30 очков набрал Кармело Энтони, 23 — Кортни Ли. Это пятая победа «Маверикс» в последних семи матчах.