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26 января 2017, 8:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Атланта» обыграла «Чикаго» за счёт рывка 19:2 в концовке, у Батлера — 40 очков

«Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Атланте Хоукс».

Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 119:114 в пользу гостей. Отметим, что за три минуты до конца «быки» выигрывали с разницей в 10 очков, однако «ястребы» совершили рывок 19:2, который и решил исход матча.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Деннис Шрёдер, набравший 24 очка. Дуайт Ховард оформил дабл-дабл — 16 очков, 12 подборов. За «Чикаго» 40 очков набрал Джимми Батлер, ещё 33 — Дуэйн Уэйд.
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