«Атланта» обыграла «Чикаго» за счёт рывка 19:2 в концовке, у Батлера — 40 очков
«Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Атланте Хоукс».
Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 119:114 в пользу гостей. Отметим, что за три минуты до конца «быки» выигрывали с разницей в 10 очков, однако «ястребы» совершили рывок 19:2, который и решил исход матча.
Самым результативным в составе «Атланты» стал Деннис Шрёдер, набравший 24 очка. Дуайт Ховард оформил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter