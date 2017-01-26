Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и завершилась со счётом 119:114 в пользу гостей. Отметим, что за три минуты до конца «быки» выигрывали с разницей в 10 очков, однако «ястребы» совершили рывок 19:2, который и решил исход матча.



Самым результативным в составе «Атланты» стал Деннис Шрёдер, набравший 24 очка. Дуайт Ховард оформил дабл-дабл — 16 очков, 12 подборов. За «Чикаго» 40 очков набрал Джимми Батлер, ещё 33 — Дуэйн Уэйд.