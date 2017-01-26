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26 января 2017, 8:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

61 очко Дюранта и Карри принесло «Голден Стэйт» победу над «Шарлотт»

«Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Шарлотт Хорнетс».

Встреча прошла в «Спектрум-центре» в Шарлотт и завершилась со счётом 113:103 в пользу гостей. По итогам трёх четвертей «Шарлотт» был впереди с разницей в 5 очков, однако «Голден Стэйт» разгромил соперника в заключительной четверти — 38:23.

В составе «Уорриорз» самым результативным стал Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Ещё 28 очков в активе Стивена Карри. За «Хорнетс» 26 очков набрал Кемба Уокер, 16 — Николя Батюм.

Эта победа стала для «Голден Стэйт» восьмой в последних девяти матчах.
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