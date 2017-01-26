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26 января 2017, 8:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Сакраменто»

«Кливленд Кавальерс» проиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась в овертайме со счётом 116:112 в пользу гостей.

Отметим, что «Кливленд» вполне мог выиграть в основное время, однако за 3,4 секунды до конца четвёртой четверти «Сакраменто» от поражения спас бросок Демаркуса Казинса. Именно он в итоге стал самым результативным в составе «Кингз», набрав 28 очков и сделав 11 подборов. Ещё 23 очка на счету Даррена Коллисона. В составе «Кливленда» трипл-дабл оформил Леброн Джеймс — на его счету 24 очка, 13 подборов и 11 передач. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов, Кайри Ирвинг набрал 20 очков.
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