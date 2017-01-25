Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28553827/
25 января 2017, 23:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Определились составы сборных США и мира на матч восходящих звёзд НБА

Стали известны составы сборных США и мира на матч восходящих звёзд НБА, который пройдёт в рамках звёздного уик-энда.

Ростеры команд опубликовал в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Шон Хайкин.

В состав сборной США включены: Девин Букер («Финикс»), Малкольм Брогдон («Милуоки»), Маркис Крисс («Финикс»), Брэндон Ингрэм («Лейкерс»), Фрэнк Камински («Шарлотт»), Джалил Окафор («Филадельфия»), Д’Анджело Расселл (Лейкерс), Джонатон Симмонс («Сан-Антонио»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Майлз Тёрнер («Индиана»).

Ростер сборной мира: Джоел Эмбиид («Филадельфия»), Данте Экзам («Юта»), Бадди Хилд («Нью-Орлеан»), Никола Джокич («Денвер»), Трей Лайлз («Юта»), Эммануэль Мудиай («Денвер»), Джамал Мюррей («Денвер»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»), Домантас Сабонис («Оклахома»), Дарио Шарич («Филадельфия»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России