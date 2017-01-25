Дуэйн Уэйд: Меня беспокоит положение «Чикаго»
Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд заявил, что расстроен положением команды, которую записывают в разряд середняков. «Буллз» идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и могут не попасть в
плей-офф.
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— Беспокоит ли меня игра «Чикаго»? Да, конечно, — цитирует ESPN Уэйда. — Мне уже 35, и меня волнует наше положение. Все не так просто, как черное и белое. Некоторые команда по ходу чемпионата становятся лучше, некоторые — нет. Я играл за такие команды, однако сам лично оставался на своем уровне. Мое будущее? Я не буду вам лгать. Я не могу играть вечно. Мне исполнилось 35 и я знаю, когда нужно закончить.
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