Бросок Уиггинса на последней секунде принес «Миннесоте» победу над «Финиксом» в НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Финиксе, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 112:111 (23:27, 36:29, 28:23, 25:32). Решающим стал бросок форварда Эндрю Уиггинса за 0,7 секунды до конца четвертой четверти. Именно Уиггинс и стал самым результативным в составе «Тимбервулвс» — 31 очко, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

По дабл-даблу в составе «Миннесоты» оформили Карл-Энтони Таунс (18 очков, 10 подборов) и Рики Рубио (14 очков, 10 передач). В составе «Финикса» на паркете выделялись центровой Тайсон Чендлер (22 очка, 17 подборов), который реализовал все 9 бросков с игры, и Девин Букер (26 очков), еще один дабл-дабл в составе «Санз» сделал украинец Алекс Лень (11 очков, 10 подборов).

Результаты других матчей дня в НБА:

«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Сперс» — 106:108,

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:110,

«Вашингтон Уизардз» — «Бостон Селтикс» — 123:108,

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллс» — 92:100,

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 103:93.