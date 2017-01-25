Бросок Уиггинса на последней секунде принес «Миннесоте» победу над «Финиксом» в НБА
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвс» на последней секунде вырвали победу в выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз».
Встреча, прошедшая во вторник в Финиксе, завершилась победой «Миннесоты» со счетом 112:111 (23:27, 36:29, 28:23, 25:32). Решающим стал бросок форварда Эндрю Уиггинса за 0,7 секунды до конца четвертой четверти. Именно Уиггинс и стал самым результативным в составе «Тимбервулвс» — 31 очко, 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.
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Результаты других матчей дня в НБА:
«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Сперс» — 106:108,
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:110,
«Вашингтон Уизардз» — «Бостон Селтикс» — 123:108,
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллс» — 92:100,
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 103:93.
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