Эмбиид не поможет «Филадельфии» в матчах с «Клипперс» и «Милуоки»

22-летний центровой получил травму колена в минувшем матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:92), после чего пропустил следующую игру против «Атланты Хоукс» (93:110).



В текущем сезоне Джоэл проводит на паркете по 25,3 минуты, собирая коллекцию из 19,8 очка, 7,8 подбора, 2,5 блок-шота и 2,1 передачи в среднем за игру.