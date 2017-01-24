Эмбиид не поможет «Филадельфии» в матчах с «Клипперс» и «Милуоки»
По информации ESPN, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не примет участия в двух ближайших поединках регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки Бакс».
22-летний центровой получил травму колена в минувшем матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (93:92), после чего пропустил следующую игру против «Атланты Хоукс» (93:110).
В текущем сезоне Джоэл проводит на паркете по 25,3 минуты, собирая коллекцию из 19,8 очка, 7,8 подбора, 2,5
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