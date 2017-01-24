Стив Керр будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд

«Хьюстон Рокетс», занимающий третье место, уже не сможет догнать «Уорриорз» до 5 февраля.



Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович не имеет права стать главным тренером Запада в этом году, так как он возглавлял команду на минувшем Матче звёзд.



Отметим, что «Голден Стэйт» одержал 38 побед в 45 играх текущего регулярного чемпионата.