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24 января 2017, 10:03 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Стив Керр будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриор» Стив Керр возглавит команду Запада на предстоящем Матче звёзд, который состоится в Нью-Орлеане.

«Хьюстон Рокетс», занимающий третье место, уже не сможет догнать «Уорриорз» до 5 февраля.

Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович не имеет права стать главным тренером Запада в этом году, так как он возглавлял команду на минувшем Матче звёзд.

Отметим, что «Голден Стэйт» одержал 38 побед в 45 играх текущего регулярного чемпионата.
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