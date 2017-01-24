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24 января 2017, 8:20 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Оклахома» обыграла «Юту» в матче чемпионата НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Трипл-дабл баскетболиста «Оклахомы-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука помог его команде обыграть «Юту Джаз» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Юты», завершилась победой гостей со счетом 97:95 (27:26, 29:27, 11:19, 30:23). Уэстбрук набрал 38 очков и сделал 10 подборов и 10 результативных передач. В составе «Юты» самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 17 очков.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 103:109,

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 124:122,

«Милуоки» — «Хьюстон» — 127:114,

«Детройт» — «Сакраменто» — 104:109,

«Майами» — «Голден Стэйт» — 105:102,

«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:115,

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 86:112,

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 99:109.
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