«Оклахома» обыграла «Юту» в матче чемпионата НБА, Уэстбрук оформил трипл-дабл
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Трипл-дабл баскетболиста «Оклахомы-Сити Тандер» Рассела Уэстбрука помог его команде обыграть «Юту Джаз» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Юты», завершилась победой гостей со счетом 97:95 (27:26, 29:27, 11:19, 30:23). Уэстбрук набрал 38 очков и сделал 10 подборов и 10 результативных передач. В составе «Юты» самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 17 очков.
Результаты других матчей дня:
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 103:109,
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 124:122,
«Милуоки» — «Хьюстон» — 127:114,
«Детройт» — «Сакраменто» — 104:109,
«Майами» — «Голден Стэйт» — 105:102,
«Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:115,
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 86:112,
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 99:109.
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