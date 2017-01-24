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24 января 2017, 7:58 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Джоэл Эмбиид и Кавай Ленард признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и форвард «Сан-Антонио» Кавай Ленард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается на официальном сайте ассоциации.

«Филадельфия» на прошедшей неделе победила в трех матчах из трех, в которых играл 22-летний Эмбиид. Сам центровой в среднем за игру набирал 22 очка, делал 10,3 подбора и 3,67 блок-шота.

«Сан-Антонио» одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Ленарда за игру составляли 36,3 очка, 6 подборов и 4.7 передачи.

Кроме Эмбиида и Ленарда на звание игроков недели претендовали: Деннис Шредер («Атланта»), Айзея Томас («Бостон»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Реджи Джексон и Маркус Моррис (оба — «Детройт»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Горан Драгич («Майами»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Эрик Бледсо («Финикс») и Руди Гобер («Юта»).
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