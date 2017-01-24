Джоэл Эмбиид и Кавай Ленард признаны лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и форвард «Сан-Антонио» Кавай Ленард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается на официальном сайте ассоциации.
«Филадельфия» на прошедшей неделе победила в трех матчах из трех, в которых играл 22-летний Эмбиид. Сам центровой в среднем за игру набирал 22 очка, делал 10,3 подбора и 3,67
«Сан-Антонио» одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Ленарда за игру составляли 36,3 очка, 6 подборов и 4.7 передачи.
Кроме Эмбиида и Ленарда на звание игроков недели претендовали: Деннис Шредер («Атланта»), Айзея Томас («Бостон»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Реджи Джексон и Маркус Моррис (оба — «Детройт»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Горан Драгич («Майами»),
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