Джоэл Эмбиид и Кавай Ленард признаны лучшими игроками недели в НБА

«Филадельфия» на прошедшей неделе победила в трех матчах из трех, в которых играл 22-летний Эмбиид. Сам центровой в среднем за игру набирал 22 очка, делал 10,3 подбора и 3,67 блок-шота.

«Сан-Антонио» одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Ленарда за игру составляли 36,3 очка, 6 подборов и 4.7 передачи.