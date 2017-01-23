«Сан-Антонио» подписал 10-дневный контракт с Джоэлом Энтони

«Спёрс» на неопределённый срок лишились Пау Газоля, который получил перелом пястной кости левой руки, и Энтони призван его заменить.



Последним клубом 34-летнего Энтони был «Детройт Пистонс», за который он провёл 19 матчей в сезоне-2015/16. Его средние показатели составляли 0,9 очка и 1,1 подбора за 5,1 минуты на площадке. Ранее он также выступал за «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».