Лидер клуба НБА «Торонто» Дерозан пропустит два ближайших матча из-за травмы
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Один из лидеров «Торонто Рэпторс» защитник Демар Дерозан пропустит два ближайших матча в регулярном чемпионате НБА из-за растяжения связок лодыжки, сообщается в официальном микроблоге канадского клуба в Twitter.
«Дерозан, как ожидается, пропустит следующие две игры. Его статус будет вновь проанализирован в конце недели», — говорится в сообщении «Торонто».
В нынешнем сезоне средние показатели 27-летнего баскетболиста за игру составляют 27,9 очка, 3,8 передачи и 5,3 подбора.
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