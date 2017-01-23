Лидер клуба НБА «Торонто» Дерозан пропустит два ближайших матча из-за травмы

Из-за травмы Дерозан не сыграет с «Сан-Антонио Сперс» (24 января) и «Мемфис Гриззлис» (25 января).

«Дерозан, как ожидается, пропустит следующие две игры. Его статус будет вновь проанализирован в конце недели», — говорится в сообщении «Торонто».

В нынешнем сезоне средние показатели 27-летнего баскетболиста за игру составляют 27,9 очка, 3,8 передачи и 5,3 подбора.