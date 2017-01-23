Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28524881/
23 января 2017, 19:10 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист «Бруклина» Джереми Лин пропустит еще от 3 до 5 недель из-за травмы

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Джереми Лин пропустит еще от трех до пяти недель из-за травмы, сообщается на официальном сайте американского клуба.

Лин из-за повреждения не выходил на паркет с конца декабря.

«Во время периода реабилитации у Джереми вновь возникли проблемы с растяжением левого подколенного сухожилия, и он выбыл примерно на 3−5 недель», — заявил генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.

В нынешнем сезоне средние показатели 28-летнего баскетболиста за игру НБА составляют 13,9 очка, 5,8 передачи и 3,3 подбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной