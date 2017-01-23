Баскетболист «Бруклина» Джереми Лин пропустит еще от 3 до 5 недель из-за травмы
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Джереми Лин пропустит еще от трех до пяти недель из-за травмы, сообщается на официальном сайте американского клуба.
Лин
«Во время периода реабилитации у Джереми вновь возникли проблемы с растяжением левого подколенного сухожилия, и он выбыл примерно на 3−5 недель», — заявил генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.
В нынешнем сезоне средние показатели 28-летнего баскетболиста за игру НБА составляют 13,9 очка, 5,8 передачи и 3,3 подбора.
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