Коби Брайант: Если «Лейкерс» нужна моя помощь, я готов протянуть руку

— Я всегда готов пообщаться с семьей Бассов, если им нужна моя помощь, — цитирует Sports Inquirer Брайанта. — Если клубу будет нужна моя помощь, я всегда готов протянуть свою руку. Нужно только позвонить мне и спросить совет, если он нужен. Обычно я в гуще событий, но теперь немного отошел от дел. Сейчас я сосредоточен на производстве своего контента, но если что, Бассам всего лишь нужно мне позвонить.