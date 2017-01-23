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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28519597/
23 января 2017, 14:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Чикаго» и «Нью-Йорк» заинтересованы в услугах Рубио

По информации HoopsHype, руководство «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз» проявляют интерес к разыгрывающему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Рики Рубио.

Напомним, ранее стало известно, что клуб из Миннеаполиса хочет обменять 26-летнего испанца до дедлайна.

В нынешнем сезоне Рубио проводит на паркете по 31,6 минуты, собирая коллекцию из 7,7 очка, 7,9 передачи, 3,9 подбора и 1,8 перехвата в среднем за игру.
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