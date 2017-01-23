«Финикс» украинца Лэня обыграл «Торонто» в матче чемпионата НБА

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В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на понедельник состоялись четыре матча, в одном из которых «Финикс Санз» украинца Алексея Лэня обыграл «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт лиги.

Игра, в которой Лэнь набрал 4 очка, завершилась со счетом 115:103.

Торонто — Финикс 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33).

Торонто: ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3).

Финикс: Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4).

Орландо — Голден Стэйт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26).

Орландо: Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов).

Голден Стэйт: Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), МакГи (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов).

Даллас — Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18).

Даллас: Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10).

Лейкерс: Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9).

Миннесота — Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24).

Миннесота: Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач), Джонс (9), Бьелица (8).

Денвер: Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10).

Восточная конференция.

1. Кливленд Кавальерс — 30 побед / 12 поражений.

2. Торонто Рэпторс — 28/16.

3. Бостон Селтикс — 26/17.

4. Атланта Хоукс — 26/18.

5. Вашингтон Уизардс — 23/20.

6. Шарлотт Хорнетс — 23/21.

7. Индиана Пэйсерс — 22/21.

8. Чикаго Буллз — 22/23.

9. Милуоки Бакс — 20/23.

10. Детройт Пистонс — 20/24.

11. Нью-Йорк Никс — 19/26.

12. Орландо Мэджик — 18/28.

13. Филадельфия Сиксерс — 15/27.

14. Майами Хит — 14/30.

15. Бруклин Нетс — 9/34.

Западная конференция.

1. Голден Стэйт Уорриорз — 38 побед /6 поражений.

2. Сан-Антонио Сперс — 34/9.

3. Хьюстон Рокетс — 34/13.

4. Лос-Анджелес Клипперс — 29/16.

5. Юта Джаз — 29/16.

6. Оклахома-Сити Тандер — 25/19.

7. Мемфис Гриззлиз — 26/20.

8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 19/26.

9. Денвер Наггетс — 18/25.

10. Нью-Орлеан Пеликанс — 17/27.

11. Сакраменто Кингз — 16/27.

12. Миннесота Тимбервулвз — 16/28.

13. Даллас Маверикс — 15/29.

14. Финикс Санз — 15/29.