«Финикс» обыграл «Торонто» в матче НБА, у Бледсо 40 очков и 13 передач
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Финикса» обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в Канаде, завершилась победой гостей со счетом 115:103 (28:31, 29:29, 25:25, 33:18). Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Бледсо, у которого
В еще одном матче дня «Миннесота» дома обыграла «Денвер» — 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24).
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