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23 января 2017, 8:12 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Финикс» обыграл «Торонто» в матче НБА, у Бледсо 40 очков и 13 передач

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Финикса» обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в Канаде, завершилась победой гостей со счетом 115:103 (28:31, 29:29, 25:25, 33:18). Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Бледсо, у которого дабл-дабл (40 очков и 13 передач). У «Торонто» выделялся Йонас Валанчюнас, также сделавший дабл-дабл (16 очков и 12 подборов).

В еще одном матче дня «Миннесота» дома обыграла «Денвер» — 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24).
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