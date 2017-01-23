«Финикс» обыграл «Торонто» в матче НБА, у Бледсо 40 очков и 13 передач

Встреча, прошедшая в Канаде, завершилась победой гостей со счетом 115:103 (28:31, 29:29, 25:25, 33:18). Самым результативным игроком в составе победителей стал Эрик Бледсо, у которого дабл-дабл (40 очков и 13 передач). У «Торонто» выделялся Йонас Валанчюнас, также сделавший дабл-дабл (16 очков и 12 подборов).

В еще одном матче дня «Миннесота» дома обыграла «Денвер» — 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24).