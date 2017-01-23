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23 января 2017, 7:53 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» с Мозговым проиграли «Далласу» с разницей в 49 очков в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов, проиграл на выезде «Даллас Маверикс» с разницей в 49 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

<em>МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> за который выступает российский центровой Тимофей Мозгов проиграл на выезде Даллас <span class=error>Маверикс</span> с разницей в 49 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18). Мозгов набрал в матче 4 очка и сделал 8 подборов, а самым результативным у «Лейкерс» был Лу Уильямс с 15 очками.

В составе хозяев лучшим на паркете был Джастин Андерсон, набравший 19 очков. В общей сложности семь игроков «Далласа» в этот вечер записали на свой счет по 10 очков и больше.

«Даллас» одержал 15-ю победу в 44-х матчах и обошел «Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции НБА. Теперь «Маверикс» идут на 13-й строчке, а команда Мозгова, проигравшая 32-й матч из 48 — на предпоследнем, 14-м месте.
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