«Лейкерс» с Мозговым проиграли «Далласу» с разницей в 49 очков в матче чемпионата НБА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18). Мозгов набрал в матче 4 очка и сделал 8 подборов, а самым результативным у «Лейкерс» был Лу Уильямс с 15 очками.

В составе хозяев лучшим на паркете был Джастин Андерсон, набравший 19 очков. В общей сложности семь игроков «Далласа» в этот вечер записали на свой счет по 10 очков и больше.

«Даллас» одержал 15-ю победу в 44-х матчах и обошел «Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции НБА. Теперь «Маверикс» идут на 13-й строчке, а команда Мозгова, проигравшая 32-й матч из 48 — на предпоследнем, 14-м месте.