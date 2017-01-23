«Даллас» разгромил «Лейкерс» с разницей в 49 очков

Встреча состоялась в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и закончилась со счётом 122:73 в пользу хозяев.



В составе «Далласа» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Джастин Андерсон, на счету которого 19 очков. Сет Карри набрал 14 очков, а Уэсли Мэттьюз, Дирк Новицки и Дерон Уильямс — по 13. У «Лейкерс» 15 очков на счету Лу Уильямса. Российский центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 19 минут, набрал 4 очка, сделал 8 подборов, 1 передачу и допустил 2 потери.