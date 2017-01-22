27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» «+20»

Первая половина встречи завершилась с равным счётом, но третью четверть «Голден Стэйт» выиграл с разницей «+18», обеспечив себе задел для победы.



Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 27 очков. У «Орландо» 23 балла и 10 результативных передач в активе разыгрывающего Элфрида Пэйтона.