27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо» «+20»
«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 118:98 в матче регулярного первенства НБА.
Первая половина встречи завершилась с равным счётом, но третью четверть «Голден Стэйт» выиграл с разницей «+18», обеспечив себе задел для победы.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 27 очков. У «Орландо» 23 балла и 10 результативных передач в активе разыгрывающего Элфрида Пэйтона.
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