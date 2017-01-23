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23 января 2017, 0:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

М. Браун: Клубы Единой лиги ВТБ не так уж далеко стоят от НБА

Защитник «Химок» Маркел Браун оценил уровень Единой лиги ВТБ и Еврокубка в сравнении с НБА.

«Уровень этих турниров очень хороший. В нашей команде пять игроков, которые имеют опыт выступления в НБА, и это придаёт нам уверенности. В Лиге ВТБ и Кубке Европы собраны сильные клубы, которые не так уж далеко стоят от НБА. Мы должны быть готовы к упорной борьбе в каждом матче и не считать ближайшего соперника как способного проявить слабость», — приводит слова американского защитника официальный сайт «Химок».
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