М. Браун: Клубы Единой лиги ВТБ не так уж далеко стоят от НБА

«Уровень этих турниров очень хороший. В нашей команде пять игроков, которые имеют опыт выступления в НБА, и это придаёт нам уверенности. В Лиге ВТБ и Кубке Европы собраны сильные клубы, которые не так уж далеко стоят от НБА. Мы должны быть готовы к упорной борьбе в каждом матче и не считать ближайшего соперника как способного проявить слабость», — приводит слова американского защитника официальный сайт «Химок».