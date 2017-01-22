Расселл пропустит одну-две недели из-за травм ноги
Стартовый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл пропустит от одной до двух недель
из-за лёгкого растяжения крестоообразных связок и растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает ESPN.
Игрок получил повреждения, когда подвернул ногу, случайно наступив на кроссовок партнёра по команде Джулиуса Рэндла, во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс».
В нынешнем сезоне Расселл набирает по 14,3 очка и отдаёт по 4,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter