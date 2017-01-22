Расселл пропустит одну-две недели из-за травм ноги

Игрок получил повреждения, когда подвернул ногу, случайно наступив на кроссовок партнёра по команде Джулиуса Рэндла, во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс».



В нынешнем сезоне Расселл набирает по 14,3 очка и отдаёт по 4,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.