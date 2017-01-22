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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28510297/
22 января 2017, 12:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Расселл пропустит одну-две недели из-за травм ноги

Стартовый разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл пропустит от одной до двух недель из-за лёгкого растяжения крестоообразных связок и растяжения икроножной мышцы правой ноги, сообщает ESPN.

Игрок получил повреждения, когда подвернул ногу, случайно наступив на кроссовок партнёра по команде Джулиуса Рэндла, во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс».

В нынешнем сезоне Расселл набирает по 14,3 очка и отдаёт по 4,4 передачи за 26 минут в среднем за игру.
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