Стэн ван Ганди: «Детройт» не будет менять Реджи Джексона на Рики Рубио

«Я отправил Джексону смс “Это безумный сезон, но мы не будем менять тебя на Рубио”. Обычно я не комментирую подобные слухи, но информация просочилась и обеспокоила агента игрока настолько, что он позвонил мне. Не отрицаю, что переговоры были. Они идут постоянно. Но на такую сделку мы точно не пойдём», — передаёт слова ван Ганди ESPN.