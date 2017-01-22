30 очков Уэйда помогли «Чикаго» выиграть у «Сакраменто», Казинс набрал 42 очка

В составе «Буллз» стоит отметить Дуэйна Уэйда, который стал самым результативным, набрав 30 очков, и прибавив к ним 6 подборов и 4 передачи, а также Джимми Баттлера, записавшего себе в актив 23 очка, 5 подборов и 7 передач. На другом конце площадки блистал Демаркус Казинс, который оформил дабл-дабл — набрал 42 очка, совершил 14 подборов и 3 передачи.

