30 очков Уэйда помогли «Чикаго» выиграть у «Сакраменто», Казинс набрал 42 очка
«Чикаго Буллз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счётом 102:99 в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе «Буллз» стоит отметить Дуэйна Уэйда, который стал самым результативным, набрав 30 очков, и прибавив к ним 6 подборов и 4 передачи, а также Джимми Баттлера, записавшего себе в актив 23 очка, 5 подборов и 7 передач. На другом конце площадки блистал Демаркус Казинс, который оформил
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