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22 января 2017, 10:48 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» обыграл в овертайме «Кливленд», Леонард набрал 41 очко

«Сант-Антонио Спёрс» одержал победу над действующим чемпионом «Кливленд Кавальерс» со счётом 118:115 в матче регулярного чемпионата НБА.

Основного времени встречи командам не хватило для выявления победителя. В овертайме же хозяевам удалось сделать рывок 7:0, которого вполне хватило для итоговой победы. Самым результативным в составе «Спёрс» стал Кавай Леонард, набравший 41 очко, а также совершивший 6 подборов и 5 передач. У «Кливленда» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг записали себе в актив по 29 баллов. При этом Леброн прибавил к ним 6 подборов и 7 передач, а Кайри — 3 подбора и 9 передач.
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