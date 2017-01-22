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22 января 2017, 10:46 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

33 очка Уэйтерса помогли «Майами» победить «Милуоки»

«Майами Хит» на своей площадке нанёс поражение «Милуоки Бакс» со счётом 109:97 в матче регулярного чемпионата НБА.

Хозяева имели небольшое преимущество, которое позволяло постепенно увеличивать отрыв, и в итоге добиться победы. Самым результативным в составе «Хит» стал Дион Уэйтерс, который набрал 33 очка, а также совершил 3 подбора и 3 передачи. У «Бакс» лучшим стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 24 очка и 10 подборов, к которому прибавил 3 передачи.
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