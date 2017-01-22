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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28508676/
22 января 2017, 10:28 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Бросок Морриса с сиреной принёс «Детройту» победу над «Вашингтоном»

«Детройт Наггетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:112 в матче регулярного чемпионата НБА.

Первые три четверти гости во многом превосходили хозяев и к заключительном отрезку встречи вели с преимуществом «+16», но «Вашингтон» нашёл в себе силы, отыграл отставание и за минуту до сирены даже вышел вперёд, но бросок Маркуса Морриса с сиреной помог гостям вырвать победу. Он же стал самым результативным игроком своей команды, набрав 25 очков, а также совершив 11 подборов и 3 передачи.
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