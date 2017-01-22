Бросок Морриса с сиреной принёс «Детройту» победу над «Вашингтоном»

Первые три четверти гости во многом превосходили хозяев и к заключительном отрезку встречи вели с преимуществом «+16», но «Вашингтон» нашёл в себе силы, отыграл отставание и за минуту до сирены даже вышел вперёд, но бросок Маркуса Морриса с сиреной помог гостям вырвать победу. Он же стал самым результативным игроком своей команды, набрав 25 очков, а также совершив 11 подборов и 3 передачи.

