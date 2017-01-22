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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28508629/
22 января 2017, 10:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

35 очков Макколлума помогли «Портленду» в овертайме обыграть «Бостон»

«Портленд Трэйл Блейзерс» выиграл в гостях у «Бостон Селтикс» со счётом 127:123 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

На протяжении всей встречи команды показывали равную игру, и для определения победителя им пришлось продолжить выяснение отношений в овертайме, где удача улыбнулась гостям. В составе «Портленда» стоит отметить Си Джей Макколлума, который набрал 35 очков, а также совершил 2 подбора и 3 передачи. У «Бостона» Айзея Томас записал себе в актив 41 очко, что, впрочем, не помогло его команде.
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