Владельца «Далласа» оштрафовали за критику судьи матча «Бруклин» — «Клипперс»
НБА оштрафовала владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана за критику рефери матча «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 25 тыс., сообщает Тим Макмэхон из ESPN.
«Дисквалифицируйте рефери, разжалуйте, отправьте судить игры Лиги развития», — заявил Кьюбан после того матча. Владелец «Далласа» остался недоволен тем, что судья не увидел явного двойного ведения мяча у защитника «Нетс» Бояна Богдановича.
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