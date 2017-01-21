«Дисквалифицируйте рефери, разжалуйте, отправьте судить игры Лиги развития», — заявил Кьюбан после того матча. Владелец «Далласа» остался недоволен тем, что судья не увидел явного двойного ведения мяча у защитника «Нетс» Бояна Богдановича.