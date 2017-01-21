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21 января 2017, 16:28 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Владельца «Далласа» оштрафовали за критику судьи матча «Бруклин» — «Клипперс»

НБА оштрафовала владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана за критику рефери матча «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 25 тыс., сообщает Тим Макмэхон из ESPN.

«Дисквалифицируйте рефери, разжалуйте, отправьте судить игры Лиги развития», — заявил Кьюбан после того матча. Владелец «Далласа» остался недоволен тем, что судья не увидел явного двойного ведения мяча у защитника «Нетс» Бояна Богдановича.
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